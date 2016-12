Non raccontare balle! Fa male alla salute

foto Afp 11:00 - Per quanto possa apparire anticonformista nella patria di Pinocchio, non è una balla. Un nuovo studio suggerisce che si può migliorare la propria salute mentale e fisica eliminando le frottole dalla propria vita.

Anita Kelly, autrice dello studio e docente di psicologia all'Università di Notre Dame, nello Stato dell'Indiana, ha dichiarato: "Abbiamo scoperto che i partecipanti potevano ridurre drasticamente le proprie bugie quotidiane e che in cambio ciò era associato a un miglioramento della salute significativo".

La ricerca Kelly ha presentato le sue scoperte durante il convegno annuale dell'Apa, l'associazione degli psicologi americani.

Per il suo studio la docente ha reclutato 110 adulti e ha chiesto alla metà di loro di non dire bugie per dieci settimane. Sia grandi menzogne che piccole, qualsiasi affermazione falsa, ma ai partecipanti è stato comunque concesso di omettere la verità, mantenere dei segreti e svicolare dalle domande alle quali non volevano rispondere. All'altra metà dei partecipanti non è stata data alcuna istruzione speciale riguardo alle bugie, l'unico loro compito era tenere nota del numero di bugie settimanali.

I partecipanti, con un'età dai 18 ai 71 anni, si sono sottoposti ogni settimana a un test alla macchina della verità e hanno compilato un questionario sulla salute fisica e mentale e sulla qualità delle proprie relazioni.

E' emerso che entrambi i gruppi hanno ridotto la propria abitudine a mentire ma coloro a cui è stato esplicitamente indicato di eliminare le bugie hanno ricevuto maggiori miglioramenti dal punto di vista della salute. Per esempio, i partecipanti del gruppo a cui è stato interdetto di mentire, hanno riportato quattro problemi legati alla salute mentale in meno (come sentirsi tristi o stressati) e tre problemi fisici in meno (come mal di testa o mal di gola). Chi nel gruppo di controllo ha ridotto in maniera indipendente le bugie ha avuto dei vantaggi minori relativi a due o tre disturbi.