Tinture: l'Unione europea boccia 24 sostanze

foto Afp 15:33 - Che si preferiscano riflessi rubino, colpi di sole dorati o un nero corvino da femme fatale, non si sa mai cosa ci si mette in testa.

Ma da oggi le cose potrebbero volgere in una direzione migliore. Le tinture per capelli saranno più sicure nei Paesi membri dell'Unione europea grazie a una nuova direttiva ad hoc approvata dalla Commissione europea. E' stato limitato, infatti, l'uso di altre ventiquattro sostanze oltre a quelle già regolamentate. - Che si preferiscano riflessi rubino, colpi di sole dorati o un nero corvino da femme fatale, non si sa mai cosa ci si mette in testa.Ma da oggi le cose potrebbero volgere in una direzione migliore. Le tinture per capelli saranno più sicure nei Paesi membri dell'Unione europea grazie a una nuova direttiva ad hoc approvata dalla Commissione europea. E' stato limitato, infatti, l'uso di altre ventiquattro sostanze oltre a quelle già regolamentate.

Un'iniziativa che interessa molte donne: secondo le stime dell'esecutivo di Bruxelles, sei donne su dieci fanno uso di una colorazione per capelli e le vendite delle tinture sono in costante aumento. Ma anche i maschi meno vanitosi ormai cercano di apparire un po' più giovani concedendosi il vezzo di coprire i capelli bianchi con una sfumatura che ricordi la tonalità dei tempi andati.

La direttiva europea sui cosmetici cerca di assicurare che questi prodotti contengano solo sostanze sicure e dal 2003 la Commissione europea e gli Stati membri hanno messo a punto un piano d'azione per valutare e regolamentare le colorazioni per capelli, richiedendo all'industria dei cosmetici di fornire informazioni sul contenuto delle sostanze impiegate e sulla loro potenziale tossicità.

Dal 2003 a oggi, la Commissione europea ha vietato l'uso di diciotto composti e limitato l'impiego di altri 52, ai quali se ne aggiungono oggi altri 24.

Un ultimo pacchetto di 45 sostanze è ora al vaglio del Comitato scientifico dell'Unione per la sicurezza dei consumatori e dopo aver ricevuto tutti i pareri sarà l'esecutivo europeo a proporre eventuali nuove limitazioni o divieti.