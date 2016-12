Italiani sempre più allergici al sole

foto Afp Correlati L'abbronzatura? Un'infiammazione 16:40 - L'Italia, Paese del sole per antonomasia sembra soffrire sempre di più a causa dei raggi solari. Crescono, tra gli abitanti del Belpaese, i casi di “allergie solari” o, più correttamente, i fenomeni di fotosensibilità. - L'Italia, Paese del sole per antonomasia sembra soffrire sempre di più a causa dei raggi solari. Crescono, tra gli abitanti del Belpaese, i casi di “allergie solari” o, più correttamente, i fenomeni di fotosensibilità.

Le cause I motivi dei fastidi dell'epidermide legati all'irradiazione solare sono da ricercare in alcuni farmaci, come le creme antinfiammatorie locali usate contro i traumi, ma anche di cosmetici inadeguati, piante irritanti che non vanno d'accordo con i raggi solari. A volte, sottolineano i dermatologi, la colpa è di una dieta scarsa di frutta e verdura fresca.

Riccarda Serri, presidente della Skineco, associazione internazionale di ecodermatologia fa una stima dei casi di fotosensibilità in base alle proprie esperienze cliniche: “In circa cinque anni è aumentato grosso modo del 20 per cento il numero di persone che riferiscono allergie o intolleranze alla luce”.

Occhio ai solari Paradossalmente, a volte, il problema può nascere a causa delle creme protettive che, sebbene contrastino l'azione dei raggi Uva e uvb prevenendo l'insorgenza di tumori della pelle, non sono del tutto innocue.

Secondo Serri sotto accusa sono “in particolare i prodotti che creano un film che non fa respirare la pelle. Sono creme occlusive a base di paraffine in eccesso”.

L'esperta spiega: “Alcune di queste sostanze, filtri chimici (come i cinammati), sono imputati di essere disturbatori endocrini, tossici anche per organismi acquatici. Non a caso in molte zone dove ci sono coralli, è vietato immergersi con solari a base di filtri chimici”.

Allora, come evitare le allergie da sole? “E' necessario preparare la pelle. Le reazioni dell'epidermide, infatti, non vengono fuori dal nulla, ma nascono da abitudini sbagliate. Come per esempio usare cosmetici inadeguati e mangiare poca frutta e verdura fresche, alimenti che contengono carotenoidi e antiossidanti, necessari per proteggere la pelle".