Arriva il profumo dimagrante

foto Afp 16:47 - Basta uno spruzzo e la ciccia scompare. In commercio in Gran Bretagna, la prima fragranza con effetto snellente.

Si chiama “Prends-moi” è prodotta da Veld's e sviluppata dalla casa francese di profumieri Robertet. Secondo i produttori, la fragranza, venduta al costo di 28,99 sterline per 100 ml, è basata sui principi di aromaterapia e neurocosmetica. - Basta uno spruzzo e la ciccia scompare. In commercio in Gran Bretagna, la prima fragranza conSi chiamaè prodotta da Veld's e sviluppata dalla casa francese di profumieri Robertet. Secondo i produttori, la fragranza, venduta al costo di 28,99 sterline per 100 ml, è basata sui principi di aromaterapia e neurocosmetica.

Un “messaggio di piacere” Il profumo contiene ingredienti che rilasciano B-endorfine presenti nella pelle, scatenando un “messaggio di piacere” che viene trasmesso al cervello, innescando così una sensazione di benessere e un aumento della soddisfazione, e riducendo il bisogno di mangiare troppo.

Il 73 per cento dei volontari che ha provato il profumo sulla propria pelle, ha testimoniato una sensazione di piacere al momento dell'applicazione.

Inoltre, la formula, arricchita di uno speciale “complesso snellente”. Con l'azione di un massaggio, il mix di caffeina, carnitina, estratto di alga spirulina e isoflavoni di soia permette al profumo di agire su due enzimi fondamentali nel processo di scioglimento dei grassi.

Uno studio condotto dal Centre of Biological Research and Cutaneous Experimentation su donne tra i 18 e i 70 anni, non a dieta, ha testimoniato che il 75 per cento delle volontarie che hanno usato il profumo ha visto ridursi il bisogno di concedersi uno spuntino e il 73 per cento ha provato una sensazione di piacere.