In arrivo la pillola "spia"

Presto un "grande fratello" inglobato nelle pillole potrebbe avvertire il medico se si sta seguendo o no la terapia indicata. A mettere a punto il dispositivo, l'azienda statunitense Proteus, che ha appena ottenuto l'approvazione per la commercializzazione da parte della Food and drug administration (Fda), l'ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione in materia di salute.

Come funziona La pillola "spia è costituita da un chip in silicio di circa 1 millimetro quadrato, che contiene una piccola quantità di magnesio e rame. Questi metalli, a contatto con gli acidi presenti nello stomaco, creano una differenza di potenziale elettrico che viene registrata dal chip, che invia l'informazione a un altro dispositivo racchiuso in un cerotto sulla pelle del paziente, che a sua volta lo può trasmettere a un computer o a uno smartphone insieme ad altri dati raccolti, come il battito cardiaco del paziente.Secondo l'azienda produttrice, più del 50 per cento dei pazienti non riceve i pieni benefici dalle terapie perché non prende tutte le pillole.