Massaggi in spiaggia? Gravi rischi

foto Afp 13:49 - Le mani che scivolano sulla schiena con l'aiuto di un unguento possono sembrare un ottimo modo per rilassarsi. In estate le offerte di massaggi su spiaggia e a bordo piscina non mancano. In più molti rimangono allettati dal basso costo. Ma dietro questo miraggio di benessere si possono nascondere delle insidie: troppi, infatti i massaggiatori abusivi e i finti fisioterapisti. Si stima che in Italia ci siano 100 mila fisioterapisti abusivi e 50 mila laureati e qualificati. In sostanza, quelli "finti" sono il doppio di quelli veri.

I rischi per la salute Il prezzo da pagare per una decina di minuti di relax è ben più alto della manciata di euro richiesta.

Si può andare incontro alla trasmissione di funghi, infezioni e malattie della pelle. Gli stati infiammatori possono peggiorare e si possono manifestare prurito, scottature e dermatiti solari.

Non è solo la pelle a essere compromessa con un massaggio fatto da mani inesperte: possono peggiorare le patologie ossee, articolari e muscolari.

"Giù le mani" A denunciare la giungla del massaggio abusivo e i rischi connessi è l'Associazione italiana fisioterapisti (Aifi). Per combattere l'abusivismo imperante l'Aifi ha programmato, dal 10 al 14 settembre, la settimana di sensibilizzazione "Giù le mani". Sarà attivo un numero verde (800.03.60.77) e saranno inserite maggiori informazioni sul sito dell'Associazione