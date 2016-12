Tumore del polmone: obiettivo mortalità zero

foto Ansa Correlati Un vaccino per dire addio alle sigarette 16:43 - Raggiungere la mortalità zero per il tumore al polmone è uno dei traguardi centrali della ricerca oncologica italiana. Umberto Veronesi, direttore scientifico dell'Istituto europeo di oncologia spiega: “L'obiettivo è il crollo della mortalità per tumori polmonari entro dieci-quindici anni, intervenendo oggi sulle persone a rischio”.

Per questo, l'Istituto europeo di oncologia offre a 10 mila italiani, forti fumatori o ex tabagisti, l'opportunità di aiutare in prima persona la ricerca scientifica e di potersi sottoporre gratis ogni anno a sofisticati esami di controllo.

Partito da un paio di settimane, infatti, lo studio nazionale “Cosmos II”. La ricerca punta alla diagnosi precoce del cancro polmonare attraverso un test molecolare su particolari “spie genetiche” del sangue, i microRna. Già trecento pazienti sono stati sottoposti agli esami, con la previsione di arrivare a mille per fine settembre e a 10 mila arruolati in tutto.

I volontari devono avere più di 55 anni e avere fumato almeno venti sigarette al giorno per minimo trent'anni. Gli interessati possono proporsi chiamando il numero 02-64107700. - Raggiungere la mortalità zero per il tumore al polmone è uno dei traguardi centrali della ricerca oncologica italiana., direttore scientifico dell'Istituto europeo di oncologia spiega: “L'obiettivo è il crollo della mortalità per tumori polmonari entro dieci-quindici anni, intervenendo oggi sulle persone a rischio”.Per questo, l'Istituto europeo di oncologia offre a, l'opportunità di aiutare in prima persona la ricerca scientifica e di potersi sottoporre gratis ogni anno a sofisticati esami di controllo.Partito da un paio di settimane, infatti, lo studio nazionale “Cosmos II”. La ricerca punta alla diagnosi precoce del cancro polmonare attraverso un test molecolare su particolari “spie genetiche” del sangue, i microRna. Già trecento pazienti sono stati sottoposti agli esami, con la previsione di arrivare a mille per fine settembre e a 10 mila arruolati in tutto.I volontari devono avere più di 55 anni e avere fumato almeno venti sigarette al giorno per minimo trent'anni. Gli interessati possono proporsi chiamando il numero

Migliorare la diagnosi precoce Giulia Veronesi direttore dell'Unità di ricerca, diagnosi precoce e prevenzione del tumore polmonare dell'Ieo aggiunge: "Lo studio si prefigge di migliorare la diagnosi precoce, strumento salvavita per questo tipo di tumore, a oggi il più temibile per frequenza e aggressività. E' dimostrato che, se preso in tempo, le probabilità di guarire dal tumore polmonare aumenta in modo significativo garantendo anche un'ottima qualità di vita per i malati”.

Allo studio “Cosmos II” partecipano sei centri distribuiti in tutto il territorio nazionale: Milano, Firenze, Roma, Pescara, L'Aquila e Palermo. Ogni paziente verrà gratuitamente sottoposto, ogni anno, agli esami di diagnosi precoce più avanzati attualmente disponibili per il tumore del polmone: Tac spirale a basso dosaggio ed esame del sangue per la ricerca di indicatori biologici di malattia (microRNA o miRna), piccoli frammenti genetici che i tumori polmonari rilasciano nel sangue nel loro processo di formazione. Lo studio punta alla validazione finale del test miRna, per poterlo introdurre tra gli esami clinici di routine nella diagnosi precoce di questo tumore.

Massimo Bellomi, direttore della Divisione di radiologia dello Ieo precisa: “L'efficacia della Tac spirale è confermata dagli studi precedenti, inoltre, non necessita di mezzi di contrasto e la quantità di radiazioni a cui si è soggetti è minima, minore di quella che si assorbe durante un volo Milano-New York. Associando i risultati di questo esame al test molecolare, ora possiamo arrivare a individuare un percorso di diagnosi precoce personalizzato”. L'idea è leggere in anticipo la “firma” del carcinoma polmonare nel sangue e intervenire subito con strategie ad hoc.