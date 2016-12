Più difetti con la postura sbagliata

foto Afp 11:32 - Se non si sta dritti con la schiena ci si imbruttisce. Assumere posizioni scorrette a lungo può determinare, per esempio, l'insorgenza del doppio mento, della pancetta, o far “precipitare” il seno.

Questo perché il grasso risponde alle sollecitazioni negative adeguandosi per mantenere l'equilibrio. Se i primi segnali di imbruttimento si vedono anche tra i più giovani, diventano più evidenti con l'avanzare dell'età, soprattutto dopo i cinquant'anni.

A lanciare l'allarme sugli inestetismi indotti dalle posture scorrette è il dottor Mario Dini, specialista in Chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica a Firenze e Milano.

Si stima che, addirittura il 45 per cento delle posizioni che assumiamo durante il giorno è causa di difetti fisici.

Doppio mento? Forse è colpa del portatile Per lo specialista, diverse attività quotidiane inducono alla comparsa del difetto: "Tenere il laptop in una posizione più bassa rispetto agli occhi costringe ad abbassare il mento: oltre a provocare mal di testa e dolori cervicali, questo favorisce il cedimento della struttura di sostegno del mento con la comparsa di doppio mento e rughe del collo. Coimputata anche la posizione delle vertebre cervicali che alterano la posizione di un osso chiamato ioide e l'accorciamento dei muscoli attigui, responsabili della tonicità della parte inferiore del volto”.

La pancetta Come spiega l'esperto, anche l'accumulo di grasso nella zona addominale può essere originato da un problema di postura: “La pancetta è un tipico inestetismo da postura scorretta che si manifesta anche in persone molto magre: stare a lungo con la schiena curva a livello lombare provoca una deviazione di un particolare muscolo chiamato psoas che influisce con la pelvi e il suo contenuto. La posizione curva sposta il contenuto delle viscere in avanti e sposta verso l'esterno il grasso addominale che è presente in tutti gli organismi”.

Le culotte de cheval Mentre l'accumulo di grasso tra glutei e cosce può comparire in chi presenti alterazioni della colonna come cifosi e lordosi, spiega Dini.

Cellulite Anche la cellulite vede tra i suoi fattori di insorgenza disordini posturali che mettono sotto stress e alterano il tessuto connettivo.