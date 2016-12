Gravidanza: L'esposizione ad alti livelli di elettromagnetismo causa obesità tra i piccoli

foto Afp 16:29 - L'esposizione in utero a campi magnetici relativamente forti, come quelli generati dai forni a microonde o dai dispositivi wi-fi, aumenta il rischio di obesità nei bambini. Lo afferma - L'esposizione in utero a campi magnetici relativamente forti, come quelli generati dai forni a microonde o dai dispositivi wi-fi, aumenta il rischio di obesità nei bambini. Lo afferma uno studio pubblicato dalla rivista Scientific Reports.

La ricerca Gli scienziati del centro Kaiser Permanente hanno chiesto alle donne partecipanti di indossare un esposimetro in grado di misurare i campi magnetici durante la gravidanza. I loro figli (733 bambini) sono stati seguiti per tredici anni per raccogliere informazioni sulla loro crescita. In media ogni bambino è stato pesato 33 volte.

L'esposizione prenatale ad alti livelli di magnetismo è risultata associata con un aumentato rischio di obesità rispetto ai bambini che, mentre erano ancora dei feti, sono stati esposti a livelli di elettromagnetismo minori.

Medi livelli di elettromagnetismo in utero aumentano il rischio di obesità del 50 per cento, ad alti livelli corrisponde una percentuale di obesità dell'84 per cento.