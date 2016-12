Meno piacere sotto le lenzuola se hai il diabete

foto Afp 11:10 - Identificata, nelle donne, una nuova associazione tra il diabete e l'insoddisfazione sessuale. Questi i risultati di un recente studio condotto dalla University of California, San Francisco pubblicato sulla rivista Obstetrics and Gynecology.

Inoltre, dai risultati è emerso che l'insulinoterapia potrebbe aumentare il rischio di alcune complicazioni come la secchezza vaginale e la difficoltà a raggiungere l'orgasmo.

Alison J. Huang, che ha diretto il team di ricerca spiega: "Mentre il diabete è un fattore di rischio riconosciuto per la disfunzione erettile maschile, non ci sono che dati sul suo impatto sulla funzione sessuale femminile".

La ricerca Lo studio ha esaminato la relazione tra il diabete e la funzione sessuale presso un gruppo etnicamente diversificato di donne.

Nei fatti, il diabete influenza la funzione sessuale nelle donne attraverso una varietà di meccanismi, delle modificazioni vascolari nei tessuti urogenitali che incidono sulla lubrificazione e la risposta all'eccitazione genitale.

La funzione sessuale può, inoltre, essere influenzata dalla cura per il diabete o da altri interventi mirati a controllare o curare la glicemia.

I ricercatori hanno distribuito dei questionari a 2.270 donne dai 40 agli 80 anni, diabetiche, sotto trattamento per l'insulina o no, e donne non diabetiche.

Gli autori hanno comparato il desiderio, la frequenza dell'attività sessuale, i livelli di soddisfazione ed eventuali problemi legati alla sfera sessuale (secchezza, assenza di libido, di orgasmo, dolori) e valutato le relazioni tra le malattie legate al diabete (come patologie cardiache, problemi vascolari cerebrali, insufficienza renale e neuropatia periferica) e la funzione sessuale.

Tra tutte le partecipanti il 21,4 per cento è affetta da diabete, il 6,1 per cento prende l'insulina. Il 63,7 per cento ha dichiarato di aver avuto un'attività sessuale regolare nei tre mesi precedenti la ricerca.