Mini-strumento toglie i fibromi senza anestesia

Un nuovo strumento, grazie alle minuscole dimensioni consente di rimuovere più agilmente polipi e fibromi nell'utero, evitando complicanze quali mestruazioni troppo abbondanti e conseguenti anemie: si tratta del "miniresettoscopio", ideato dal dottor Gianpietro Gubbini di Bologna, che per la prima volta è stato testato su un elevato numero di pazienti. Si tratta di uno strumento mininvasivo, che rende possibile l'esecuzione di sempre più numerosi interventi in regime ambulatoriale per patologie molto comuni che, sebbene siano quasi sempre benigne, possono dare complicanze.

Lo studio Il test, un trial clinico randomizzato pubblicato di recente sulla rivista Obstetric and Gynecology, è stato condotto dal gruppo del professor Antonio Lanzone, direttore di Istituto di Clinica Ostetrica e Ginecologica dell'Università Cattolica-Policlinico Gemelli di Roma, coordinato dal professor Maurizio Guido, docente nello stesso istituto, in collaborazione con il dottor Raffaele Ricciardi del Policlinico di Abano Terme. Il professor Guido spiega: “Rispetto alla tecnica operatoria classica, il miniresettoscopio è altrettanto efficace e offre notevoli vantaggi per la paziente, che può essere operata in ambulatorio e senza anestesia”. Attualmente, infatti, il trattamento di scelta per la patologia intrauterina è l'isteroscopia operativa in anestesia con il ricovero ospedaliero standard o ricovero in regime di day surgery.

Cosa sono i polipi I polipi endometriali sono costituiti da una iperplasia (crescita del volume) della mucosa uterina a seguito di una risposta anomala agli stimoli ormonali. Questa patologia può essere riscontrata in maniera variabile nell'1-12 per cento delle donne, ed è più frequente in donne tra 40 e 50 anni a causa delle alterazioni ormonali che caratterizzano questa fase della vita.

Queste formazioni sono di natura benigna e la frequenza di degenerazione neoplastica è inferiore all'1 per cento. Dal punto di vista sintomatologico possono essere responsabili di alterazioni mestruali, cicli abbondanti e prolungati o vere e proprie emorragie che possono generare anemie gravi.

Cosa sono i miomi I miomi uterini sono dei tumori benigni costituiti da tessuto muscolare dell'utero e legati a fattori ormonali. Si riscontrano solitamente in donne di età superiore ai 35 anni. I sintomi variano in base alla localizzazione, i fibromi sottomucosi spesso si associano a meno metrorragie. La chirurgia tradizionale dei polipi e dei miomi intrauterini, prevede l'impiego di un resettoscopio di 10 mm di diametro. L'uso di questo strumento necessita di dilatare il collo dell'utero. Per questo è necessaria l'anestesia l'uso di strumenti idonei alla dilatazione del canale cervicale. Ciò può provocare dolori al risveglio e nelle prime ore post intervento oltre ad avere possibili complicanze traumatiche che possono arrivare anche a gravi lesioni dell'utero.

