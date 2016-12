Antibiotici efficaci contro i linfomi dell'orbita

foto Afp 10:00 - Un gruppo di ricercatori dell’Irccs Ospedale San Raffaele di Milano e del Centro di riferimento oncologico di Aviano ha scoperto che l’uso mirato della Doxiciclina, un antibiotico efficace nella terapia delle infezioni del batterio Clamidia, rappresenta una vantaggiosa ed efficace terapia nei pazienti affetti da linfoma dell’orbita. I risultati della ricerca, coordinata da Andrés J. M. Ferreri, Maurilio Ponzoni e Claudio Doglioni dell’Unità Dipartimentale Tumori Linfoidi – Irccs Ospedale San Raffaele di Milano e da Riccardo Dolcetti del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, sono pubblicati sul Journal of Clinical Oncology, una delle più importanti riviste scientifiche internazionali. - Un gruppo di ricercatori dell’Irccs Ospedale San Raffaele di Milano e del Centro di riferimento oncologico di Aviano ha scoperto che l’uso mirato della, un antibiotico efficace nella terapia delle infezioni del batterio Clamidia, rappresenta una vantaggiosa ed efficace terapia nei pazienti affetti da. I risultati della ricerca, coordinata da Andrés J. M. Ferreri, Maurilio Ponzoni e Claudio Doglioni dell’Unità Dipartimentale Tumori Linfoidi – Irccs Ospedale San Raffaele di Milano e da Riccardo Dolcetti del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, sono pubblicati sul, una delle più importanti riviste scientifiche internazionali.

La congiuntivite cronica e altre infezioni oculari umane da Chamydophila psittaci sono raramente diagnosticate, ma la presenza di alti tassi di infezione causate da questo microrganismo in animali domestici suggerisce la possibilità che queste infezioni nell’uomo siano molto più frequenti di quanto finora ritenuto.

Lo stesso gruppo di ricercatori in passato (The Journal of The National Cancer Institute, Aprile 2004) aveva dimostrato l’associazione tra l’infezione da Chlamydophila psittaci, il batterio responsabile della psittacosi (un’infezione umana favorita dal contatto con alcuni animali domestici e che provoca, in alcuni casi, una forma di polmonite) e l’insorgenza dei linfomi degli annessi oculari, cioè delle strutture anatomiche che circondano l’occhio e comprendenti la ghiandola e il sacco lacrimale, l’orbita e la congiuntiva. I primi dati terapeutici avevano suggerito un potenziale vantaggio ricavato dall’uso degli antibiotici in tali pazienti.

Lo studio attuale è stato condotto per la prima volta in maniera prospettica e controllata su un gruppo internazionale di 40 pazienti affetti da linfoma dell’orbita associato a infezione daChlamydophila psittaci. Lo scopo è stato quello di verificare la reale frequenza dell’associazione di tale tumore con l’infezione da Chlamydophila psittaci e di valutare l’efficacia della sola terapia con doxiciclina, senza l’uso di radioterapia e/o chemioterapia.



I risultati della ricerca sono stati incoraggianti: nonostante alla diagnosi l’infezione da Chlamydophila psittaci fosse presente in più dell’80 per cento dei pazienti, dopo la terapia con doxiciclina non è stata riconfermata la presenza del batterio. Dato particolarmente importante, circa l’80 per cento dei pazienti in cui l’infezione è stata efficacemente debellata ha ottenuto una regressione duratura del linfoma stesso. Questo successo rappresenta un significativo progresso nella terapia del linfoma dell’orbita, che attualmente costituisce il 55 per cento dei tumori maligni di questa regione anatomica e presenta un costante aumento di incidenza.



Afferma Andrés J. M. Ferreri, Unità Dipartimentale Tumori Linfoidi, Irccs Ospedale San Raffaele: “L’uso in prima linea della doxiciclina nel trattamento dei linfomi dell’orbita associati a Chlamydophila psittaci, come terapia rapida, innocua e a basso costo, si è rivelata efficace nel controllare il tumore, se non addirittura causarne la regressione in molti pazienti, senza precludere in alcun modo la scelta di eventualmente adottare successive terapie quali radioterapia e/o chemioterapia in caso di mancata risposta all’antibiotico”.



“L’analisi dei tamponi congiuntivali e del prelievo ematico si è rivelata un metodo molto efficace per identificare e monitorare la presenza dell’infezione; tali esami, poiché minimamente invasivi, sono ben tollerati e possono quindi costituire un valido supporto diagnostico per questi pazienti” aggiunge Riccardo Dolcetti, responsabile dell’Unità operativa di Bioimmunoterapia dei Tumori Umani all'Irccs Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (PN).



Conclude Maurilio Ponzoni, Unità Dipartimentale Tumori Linfoidi, Irccs Ospedale San Raffaele: “I prossimi passi saranno quelli di stabilire quali possano essere i meccanismi alla base della potenziale mancata eradicazione del batterio in una frazione dei pazienti e, in questo contesto, è imminente l’avvio di uno studio clinico e biologico volto a chiarire questi aspetti”.



I trattamenti oncologici convenzionali, quali la radioterapia e la chemioterapia, sono altrettanto efficaci in questi pazienti, ma sono gravati da importanti effetti collaterali che, in alcuni casi, possono comportare la perdita della funzionalità dell’occhio stesso e tutte le potenziali conseguenze indesiderate, a breve e lungo termine, della chemioterapia.

Uno schema terapeutico efficace e ben tollerato a base di Doxiciclina potrebbe definitivamente pertanto rappresentare una valida alternativa all’uso di radioterapia e chemioterapia come prima linea di trattamento in questi pazienti. Questo è l’ambizioso obiettivo che questi ricercatori inseguiranno nel loro prossimo studio clinico, che sarà fra poco aperto alla registrazione di pazienti in diversi centri europei coinvolti.