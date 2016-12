Più memoria se riposi

foto Afp 10:39 - Gli scienziati della University of Edinburgh hanno dato un ottimo alibi ai lavoratori (e agli studenti) di tutto il mondo per punteggiare di piccole pause la giornata.

La ricerca Gli psicologi e neuroscienziati dell'università scozzese hanno chiesto a un piccolo gruppo di uomini e donne di età media di richiamare alla mente il maggior numero di dettagli da due storie che avevano ascoltato.

Dopo una delle storie (ma non la stessa per tutti i partecipanti), ai volontari è stato detto di rilassarsi, fare una piccola pausa e chiudere gli occhi in una stanza buia per dieci minuti.

Dopo l'altra storia, gli stessi volontari sono stati distratti con un nuovo compito: trovare le differenze tra una coppia di immagini quasi identiche.

Alla fine, i partecipanti allo studio hanno ricordato più dettagli della storia che hanno ascoltato prima di riposare e la memoria di questi dettagli è rimasta anche un'intera settimana dopo il racconto.