Capelli rossi? Ti ammali di più

- “Rosso Malpelo” è la novella di Giovanni Verga che voleva sfatare i pregiudizi che identificavano nella colorazione rossa della chioma un segnale di cattiveria .Oggi, si scopre che in realtà avere una chioma fulva porta degli svantaggi ma a sé stessi, non agli altri.Gli animali caratterizzati dalla presenza dihannoe la stessa cosa potrebbe valere anche per la razza umana. Lo rivela uno studio spagnolo pubblicato dalla rivista Physiological and Biochemical Zoology, secondo cui il pigmento che dona il colore rosso sottrae una sostanza che normalmente sarebbe utilizzata per combattere i radicali liberi.Tra l'altro, gli autori puntualizzano che diversi studi hanno trovato in chi ha i capelli rossi un maggiore tasso di alcuni tumori.