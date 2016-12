Le staminali difendono il cervello dal tumore

foto Afp 14:39 - Alcune molecole prodotte da un tipo di cellule staminali saldandosi con le cellule tumorali le inducono all'autodistruzione. Una sorta di istigazione al suicidio, insomma.

Questa la conclusione di una ricerca coordinata dal Max Delbruck Institute di Berlino e dalla Ludwig Maximilians University di Monaco di Baviera. Anche il nostro Paese ha dato il suo contributo grazie agli Istituti di Chimica Biomolecolare e di Cibernetica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pozzuoli (Napoli).

Lo studio I ricercatori hanno scoperto che nel cervello più giovane dei topi esistono delle cellule staminali nervose - cellule progenitrici neurali - che vengono allertate quando compare il tumore (chiamato glioblastoma).

Una volta migrate sul posto, iniziano a produrre le loro armi di autodifesa, ovvero delle molecole derivate da acidi grassi note come endovanilloidi. Queste molecole si legano in modo specifico a un recettore chiamato TRPV1 presente in grandi quantità sulla superficie delle cellule tumorali, attivando una cascata di segnali che le inducono ad autodistruggersi.

Vincenzo Di Marzo, coordinatore del gruppo di ricerca sugli endocannabinoidi del Cnr di Pozzuoli spiega: "Questa scoperta potrebbe spiegare perché il glioblastoma è un tipo di tumore più frequente negli anziani, che hanno una produzione più bassa di cellule staminali nervose".