Hiv al tappeto con nuova sostanza

La sintesi di una sostanza proveniente da una spugna marina potrebbe essere in grado di eliminare l'Hiv dalle cellule infette. Secondo uno studio pubblicato su Cell Host and Microbe degli scienziati dello Scripps Research Institute, condotto in una coltura cellulare, un composto naturale può eliminare virtualmente l'Hiv nelle cellule infette. Il composto potrebbe contribuire a creare una nuova classe di farmaci anti virali contro l'Hiv in grado di reprimere la replicazione virale in cellule malate.

L'Hiv La pandemia di Hiv continua a colpire 34 milioni di individui in tutto il mondo, compresi 3 milioni di bambini, secondo i dati della World Health Organization (Organizzazione della salute mondiale). L'attuale uso della terapia antiretrovirale può estendere l'aspettativa di vita degli individui sieropositivi e ridurre il carico virale senza, tuttavia, sradicare il virus.

I farmaci attuali non bloccano il virus Susana Valente, biologa che ha partecipato allo studio, afferma: ”Sappiamo che ci sono delle riserve di Hiv che non verranno mai eliminate dal trattamento corrente e che continuano a rifornire l'infezione. Il composto dello studio in corso elimina virtualmente tutte le replicazioni virali dalle cellule già infette dove si nasconde l'Hiv”.