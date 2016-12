Allergia all'uovo? Reversibile

foto Afp 16:45 - L'allergia alle uova potrebbe essere curata attraverso somministrazioni di piccole dosi dell'alimento. Questi i risultati di uno studio della University of North Carolina School of Medicine descritto sul New England Journal of Medicine.

La patologia Questo tipo di allergia è una reazione immunitaria avversa alle proteine delle uova ed è considerata tra le più comuni allergie alimentari nei neonati e nei bambini: si stima che colpisca il 2,5 per cento dei piccoli.

Quando viene diagnosticata, bisogna evitare di inserire nella dieta alimenti che contengono le uova. Un'operazione difficile perché sono davvero molti i cibi che ne contengono tracce, per cui è opportuno leggere attentamente l'etichetta dei prodotti.

Inoltre, tracce di proteine delle uova possono essere contenute anche in alcuni shampoo, farmaci e cosmetici.

Lo studio I genitori dei 55 piccoli coinvolti nella sperimentazione hanno mescolato uova in polvere al cibo dei figli, arrivando alla quantità di un terzo di uovo al giorno.

Dopo 22 mesi di 'uovoterapia' il 75 per cento dei bambini si è dimostrato in grado di mangiare l'equivalente di due uova senza problemi. I bimbi sono stati esaminati dopo almeno un mese senza cura e si è osservato che il 28 per cento tra loro poteva ancora mangiare l'alimento senza manifestare alcuna reazione: questi bambini sono stati considerati guariti dall'allergia.

Più vicini alla cura Per Wesley Burks che ha condotto la ricerca: “Questo studio ci fa sperare di essere più vicini allo sviluppo di un trattamento. Quasi un terzo dei bambini ha manifestato un cambiamento permanente: non era più allergico all'uovo”.

Tuttavia, circa il 15 per cento dei bambini non è riuscito a completare il trattamento a causa di reazioni allergiche.