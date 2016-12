Vista a rischio con gli occhiali "tarocchi"

foto Afp 16:02 - Complice la crisi e occhiali da sole “tarocchi”, in bella mostra sulle bancarelle, accattivano sempre più clienti.

La montatura, con design all'ultimo grido, copiata alle griffes più prestigiose contiene, però, lenti scadenti che possono danneggiare la nostra vista.

L'esperto Francesco Loperfido, consulente della Commissione difesa della vista (Cdv) e responsabile oftalmologia dell'unità operativa di oculistica del San Raffaele di Milano, mette in guardia dai possibili rischi che si celano dietro gli occhiali contraffatti.

Loperfido avverte: “Spesso nei canali non ufficiali vengono venduti occhiali da sole di scarsa qualità che non garantiscono nella maniera più assoluta la protezione dai raggi Uvb. Possono, inoltre, provocare reazioni allergiche importanti causate dalla non conformità dei materiali utilizzati nella costruzione”.

Montatura pericolosa Sul banco degli imputati, la plastica, acetata o iniettata, che viene utilizzata al posto della tradizionale celluloide per le montature.

Ma anche i materiali metallici possono creare fastidi. Loperfido precisa: “Montature in metallo non conformi possono dare reazioni allergiche dovute all'interazione con il sudore. Inoltre, quando la reazione diventa imponente determina un'alterazione della qualità della visione o si può causare un edema palpebrale imponente che condiziona meccanicamente l'apertura dell'occhio”.

I danni dalle lenti Indossando lenti non sufficientemente schermate, secondo gli esperti della Commissione difesa della vista “si può incorrere nei pericoli di un'esposizione degli occhi ai raggi ultravioletti. Gli effetti? Una disidratazione eccessiva, cheratiti attiniche e danni alla macula”.