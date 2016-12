Bebé davanti alla tv? Meno forza e più pancia

foto Afp 11:40 - Che piazzare i bambini davanti alla tv non fosse benefico, lo si sospettava. Ma, adesso, uno studio condotto dagli scienziati dell'Università di Montreal e pubblicato sul Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, rileva, addirittura, che le ore in cui i bebè vengono parcheggiati davanti alla tv indeboliscono la forza muscolare dei piccoli e ne fanno lievitare il girovita.

Le conseguenze si trascinano anche nella maturità. . Ma, adesso, uno studio condotto dagli scienziati dell'Università di Montreal e pubblicato sul Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, rileva, addirittura, che le ore in cui i bebè vengono parcheggiati davanti alla tv indeboliscono la forza muscolare dei piccoli e ne fanno lievitare il girovita.Le conseguenze si trascinano anche nella maturità.

Massimo due ore di tv al giorno Gli autori richiamano le raccomandazioni dell'American Academy of Pediatrics ossia, al massimo due ore di televisione al giorno, per i bambini che hanno meno di due anni. Nonostante ciò, gli ultimi dati raccolti negli Stati Uniti, che mostrano una linea di tendenza riscontrabile anche negli altri Paesi occidentali, suggeriscono che “un numero crescente di genitori utilizza la televisione come baby-sitter elettronica”.

Il team di ricerca ha utilizzato i dati dello studio canadese a lungo termine “Québec Longitudinal Study of Child Development” (Studio longitudinale del Québec sullo sviluppo infantile) e poi ha valutato le dichiarazioni rilasciate dai genitori sulle ore passate dal bebè davanti alla televisione nel periodo tra le 29 settimane e i 53 mesi di vita (4-5 anni). La forza muscolare e il grasso addominale sono stati poi misurati nei bambini alle età di otto-nove anni.