Approvata pillola per prevenire l'Aids

foto Afp 16:40 - Negli Stati Uniti, via libera a un farmaco in grado di prevenire il contagio da Hiv da parte della Food and Drug Administration (Fda).

Per l'agenzia del farmaco statunitense si tratta di "un importante traguardo nella lotta contro l'Hiv".

L'approvazione di questo ritrovato potrebbe aiutare a rallentare la diffusione della "peste del terzo millennio". Un milione e duecento mila americani sono sieropositivi, l'infezione può evolversi in Aids se non opportunamente trattata con i farmaci antiretrovirali. A questa cifra, si aggiungono i 240 mila americani portatori di Hiv ma ignari della propria condizione. - Negli Stati Uniti, via libera a un farmaco in grado di prevenire il contagio da Hiv da parte della Food and Drug Administration (Fda).Per l'agenzia del farmaco statunitense si tratta di "un importante traguardo nella lotta contro l'Hiv".L'approvazione di questo ritrovato potrebbe aiutare a rallentare la diffusione della "peste del terzo millennio". Un milione e duecento mila americani sono sieropositivi, l'infezione può evolversi in Aids se non opportunamente trattata con i farmaci antiretrovirali. A questa cifra, si aggiungono i 240 mila americani portatori di Hiv ma ignari della propria condizione.

Il ritrovato medico La pillola, chiamata Truvada, è stata approvata come misura preventiva per le persone ritenute ad alto rischio di infezione, per esempio, quelle con un partner sieropositivo. Truvada coniuga l'azione di due principi attivi anti Hiv. E' stata commercializzata dalla Gilead Sciences come trattamento per persone già infette dal virus nel 2004.

Ma all'inizio del 2010, gli studi hanno evidenziato che il farmaco poteva avere anche una funzione preventiva.

Una ricerca durata tre anni ha mostrato che dosi quotidiane riducono il rischio di infezioni tra uomini gay e bisessuali del 42 per cento quando accompagnate dall'uso di preservativi.

L'anno scorso, un altro studio ha scoperto che Truvada riduce del 75 per cento la probabilità di infezione nelle coppie eterosessuali in cui un partner è sieropositivo.

L'approvazione della Fda permetterà alla Gilead Sciences di commercializzare formalmente il farmaco per questo uso, ciò potrebbe innalzarne vertiginosamente le prescrizioni mediche.