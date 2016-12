Erba velenosa dimezza cellule del cancro

foto Dal Web Correlati Aspirina contro il tumore al fegato

Un'erba le cui proprietà velenose sono conosciute dall'antichità sembrerebbe in grado di distruggere le cellule cancerose. L'estratto della Thapsia Garganica è stato impiegato in un farmaco sperimentale in grado di attraversare il flusso sanguigno senza danneggiare le cellule sane.

La ricerca Lo studio dell'istituzione statunitense Johns Hopkins Cancer Center è stato pubblicato sulla rivista Science Translational Medicine. Gli scienziati hannoosservato che dopo trenta giorni di trattamento con il farmaco, il cui nome è G202, le dimensioni di cellule umane del cancro alla prostata cresciute all'interno di topi di laboratorio risultavano ridotte del 50 per cento.