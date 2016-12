L'obesità 'pesa' sui bilanci

foto Dal Web Correlati Non perdi peso? Ecco perché

Acqua prima dei pasti e il peso scende 16:12 - Due le maggiori difficoltà legate all'obesità: le condizioni di salute e il costo per la collettività delle spese sanitarie. Il fenomeno, tra l'altro, non accenna a diminuire ma, anzi, promette di crescere. Oggi mezzo miliardo di persone sono obese nel mondo e nel 2015 la cifra potrebbe lievitare fino a raggiungere quota 700 milioni.

Perché l'obesità non è solo un problema sanitario, estetico o di disagio sociale. Non solo chi ha un indice di massa corporea elevato deve affrontare quotidianamente difficoltà estranee a tutti gli altri: come trovare un sedile della misura giusta al cinema o in aereo, oppure trovare vestiti della taglia giusta. A questi fastidiosi grattacapi si aggiunge l'onere di essere considerati un fardello per la società.

un bambino su tre è obeso.

Tali dati sono forniti dal Barilla center for food and nutrition (Bcfn) e domani saranno oggetto principale di un seminario sul tema che sarà trasmesso in tempo reale via streaming su

Come sottolinea il Bfcn, la spesa sanitaria sostenuta da un obeso è, in media, del 25 per cento più alta rispetto a quella di una persona normopeso.

Se si ipotizza una vita media di 75 anni, un diciottenne obeso costa alla società 100 mila euro in più rispetto a un coetaneo dal peso regolare.

Oltre ai costi sanitari, anche quelli indiretti: minore produttività lavorativa, costi ambientali più alti legati a maggiori consumi di carburante e conseguenti emissioni di gas serra.