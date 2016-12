Più alcol meno osteoporosi?

foto Afp Correlati Un bicchierino non fa male al feto 10:31 - Non tutto l’alcol viene per nuocere. Almeno a piccole dosi. Un recente studio condotto dalla Oregon State University suggerisce che un consumo moderato di alcol è associato a una maggiore consistenza ossea nelle donne in menopausa. La conseguenza è una riduzione del rischio di fratture dovute all’osteoporosi. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Menopause. Un recente studio condotto dalla Oregon State University suggerisce che un consumo moderato di alcol è associato a unanelle donne in menopausa. La conseguenza è una riduzione del rischio di fratture dovute all’osteoporosi. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista

Le ossa sono in uno stato di costante rimodellamento durante il quale l’osso “vecchio” viene eliminato e sostituito. Nelle persone colpite da osteoporosi, c’è una maggiore quantità di osso perso rispetto a quello rinnovato da cui deriva debolezza e porosità delle ossa. L’80 per cento delle persone con questo problema sono donne.

Durante la menopausa c’è un elevato rischio di incorrere in questa malattia per la diminuzione dei livelli di estrogeni, un ormone che contribuisce a tenere in equilibrio il rimodellamento osseo.

Che i bevitori moderati abbiano una densità ossea più elevata rispetto a coloro che non bevono o che bevono troppo, lo hanno suggerito anche degli studi precedenti. In questo caso, i ricercatori hanno studiato quaranta donne da poco tempo in menopausa caratterizzate da un consumo alcolico di uno o due bicchieri al giorno. Le volontarie non facevano terapie di sostituzione ormonale e non riportavano alcun episodio antecedente di fratture legate all’osteoporosi.

Interrompere il consumo, fattore di rischio per le fratture? Gli scienziati hanno registrato un rimodellamento osseo accresciuto, fattore di rischio per le fratture dovute all’osteoporosi, durante le due settimane in cui le partecipanti allo studio hanno smesso di bere. Inoltre, i ricercatori hanno constatato che meno di un giorno dopo la ripresa delle abitudini nel consumo di alcol da parte delle donne, il tasso di rinnovamento delle cellule ossee è tornato ai livelli anteriori.