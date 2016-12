Bambini e vacanza: regole o relax?

Secondo Malvini, quando si è in ferie "è bene mollare un po' i freni, rallentare i ritmi e permettere al bambino di fare alcuni strappi alle regole". Le vacanze, del resto, servono proprio a questo: a staccare la spina e a ricaricarsi. "Anche noi adulti in questi giorni "speciali" dell'anno spezziamo le consuetudini abituali, ci alziamo tardi e mangiamo a orari differenti: per i bambini è giusto che sia lo stesso - afferma la specialista.

Concedere un po' di libertà in vacanza non ha conseguenze negative al rientro: "I bambini capiscono molto bene che certi comportamenti sono legati a particolari situazioni e si adeguano di conseguenza". Il nuovo ambiente poi è stimolante per il bimbo: "Prendiamoci tempo per esplorarlo con lui, per scoprire i nuovi suoni, odori e colori. Dedichiamo più attenzioni al piccolo, giochiamo con lui per rafforzare il legame e per scoprire nuove inclinazioni o stimolarne la creatività" spiega. Mare, montagna o lago: non c'è un luogo prediletto per il bambino, vacanza vuol dire sempre novità. "Ciò che conta è la serenità familiare, il sapersi adattare, senza stress, ai cambiamenti e alle nuove situazioni che si presentano" - aggiunge la pedagogista.

Attenzione però a pianificare una vacanza a misura di bambino, tenendo presenti le loro necessità e i loro ritmi: devono poter mangiare quando hanno fame e avere momenti di riposo, inevitabili per non creare quei vortici di nervosismo ingestibili. "Hanno anche bisogno di muoversi, di giocare e di interagire con le tante novità di questa situazione: per loro tutto diventa un'avventura da sperimentare con la rassicurante mediazione dei genitori". Vacanza è anche un'occasione di crescita: "I bambini amano essere al centro dell'attenzione e sentirsi importanti: sono il momento buono per iniziare a responsabilizzarli, affidandogli magari piccole commissioni o dei compiti precisi nella gestione familiare". Ora non resta che mettere anche i consigli in valigia e partire.