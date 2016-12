Londra 2012: Stress da tifo per 1 italiano su 3

foto LaPresse 16:02 - Aria di Olimpiadi: qualcuno forse scoprirà presto un'insospettabile passione per sport di nicchia come il curling o il badminton, qualcuno soffierà la polvere dalle scarpe di ginnastica ricordando i buoni propositi di inizio d'anno e qualcun altro...Si ammalerà. - Aria di Olimpiadi: qualcuno forse scoprirà presto un'insospettabile passione per sport di nicchia come il curling o il badminton, qualcuno soffierà la polvere dalle scarpe di ginnastica ricordando i buoni propositi di inizio d'anno e qualcun altro...Si ammalerà.

Sì, perché viene registrato un effetto preoccupante in concomitanza con l'atmosfera olimpica che precede Londra 2012.

Secondo l'indagine periodica dell'Osservatorio Salute AstraZeneca realizzata con Ispo, lo “stress da tifo” colpisce più di un italiano su tre, il 36 per cento del campione intervistato. La sindrome si manifesta con eccessiva ansia durante la competizione e forme di stress che assalgono quando la squadra o lo sportivo per cui si tifa non riescono ad avere la meglio. A esserne colpiti sono soprattutto i tifosi di sesso femminile. Quasi un quarto della popolazione segue lo sport solo in occasione dei grandi eventi. Il “tifoso da Olimpiadi” è soprattutto donna, giovane e vive nel Nord Ovest.

Dall'altro lato, emerge, però, anche un aspetto positivo: l'approssimarsi delle competizioni olimpiche aumenta la voglia di praticare sport anche tra i pigroni del Belpaese. Un dato rilevante che riguarda circa il 46 per cento degli intervistati.