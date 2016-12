Farmaci in estate: dieci dritte

foto Afp 11:02 - Con la colonnina di mercurio che sale e l'esposizione ai raggi solari, anche i farmaci rischiano. Per evitare di danneggiare i medicinali e, di conseguenza, la nostra salute, l'Agenzia italiana del farmaco ha stilato un elenco di dieci suggerimenti. Eccoli. - Con la colonnina di mercurio che sale e l'esposizione ai raggi solari, anche i farmaci rischiano. Per evitare di danneggiare i medicinali e, di conseguenza, la nostra salute, l'Agenzia italiana del farmaco ha stilato un elenco di dieci suggerimenti. Eccoli.

1. Una corretta conservazione Necessario, d'estate come d'inverno, leggere attentamente le modalità di conservazione indicate. Se non sono specificate, conservare il prodotto a temperatura inferiore ai 25 gradi in luogo fresco e asciutto. Se non è possibile può essere conservato in frigo e, in caso di viaggi, trasportato in un contenitore termico. I farmaci a base di insulina, in particolare, vanno conservati in frigorifero o borsa termica.

2. Non scambiare le confezioni A volte, presi dalla foga di risparmiare spazio in valigia, si stipano più medicinali in una sola confezione. Un'abitudine da evitare perché si possono avere difficoltà a riconoscere data di scadenza, tipo di farmaco e dosaggio.

3. Evitare di usare i portapillole Alcuni hanno intarsi e decorazioni e sono di sicuro impatto estetico ma, quando i portapillole non sono esplicitamente destinati al trasporto di farmaci, è meglio evitare di usarli. Potrebbero surriscaldarsi o rilasciare sostanze nocive alterando le caratteristiche del medicinale.

4. Meglio le compresse Nel caso di un farmaco presente in diverse forme e in assenza di specifiche controindicazioni, è meglio preferire le formulazioni solide rispetto a quelle liquide.

5. Mai nel bagagliaio Quando si viaggia sulla propria autovettura è meglio trasportare i farmaci nell'abitacolo condizionato o in un contenitore termico. Evitare il bagagliaio perché potrebbe surriscaldarsi.

6. In volo Quando si viaggia in aereo, portare i farmaci nel bagaglio a mano. I soggetti in terapia con farmaci salvavita possono portarli in cabina. Occorre portare le ricette di prescrizione perché potrebbe essere necessario esibirle nei controlli.

7. L'apparenza conta Presenza di particelle solide in sospensione o sul fondo, cambio di colore o odore, modifica di consistenza non sono dei buoni segnali. Se il farmaco presenta questi cambiamenti, meglio consultare un operatore sanitario prima di assumerlo.

8. In caso di spedizione Preferire sempre, quando possibile, le compresse o, comunque, le forme solide.

9. Esposizione solare Alcuni farmaci possono causare reazioni da fotosensibilizzazione a seguito dell'esposizione al sole.

Meglio controllare le istruzioni in caso di assunzione di antibiotici, sulfamidici, contraccettivi orali, antinfiammatori non steroidei (FANS), prometazina (antistaminico).

Meglio evitare l'esposizione al sole dopo l'applicazione di gel/cerotti a base di ketoprofene o di creme a base di prometazina, queste ultime utilizzate per le punture di insetti o allergie cutanee. In caso, lava accuratamente la zona interessata per evitare la comparsa di macchie o ustioni.