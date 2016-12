Facebook causa depressione? No

foto Afp Correlati Stress e insonnia con abuso di pc 16:23 - Una ricerca pubblicata sulla rivista scientifica “Journal of Adolescent Health” indica che non c'è una relazione di causa effetto tra la depressione tra gli adolescenti e l'uso di Facebook e altri social network.

La ricerca Gli scienziati, guidati da Lauren Jelenchick e Megan Moreno, hanno osservato il comportamento di 190 studenti, tra i 18 e i 23 anni, della loro Università. Il monitoraggio è avvenuto tramite valutazioni in tempo reale dell'attività svolta online e un metodo di controllo clinico validato per la depressione.

In particolare, a ogni studente, sono stati inviati 43 questionari via sms a intervalli casuali durante un periodo di una settimana tra febbraio e dicembre 2011. Agli studenti è stato chiesto se erano online in quel momento e cosa stavano facendo in Internet.

Dallo studio è emerso che i volontari sono su Facebook più della metà del loro tempo di navigazione.

Quando i ricercatori hanno confrontato i dati raccolti con i controlli per la valutazione della depressione, non è emersa alcuna associazione significativa tra l'uso dei social network e la probabilità di depressione.