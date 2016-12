Febbre d'estate, condizionatore sotto accusa

Le cause I motivi vanno ricercati nei continui sbalzi di temperatura a cui sottoponiamo il nostro organismo durante i mesi estivi. Al clima afoso all'esterno fanno da contraltare le temperature artiche all'interno di uffici, negozi e ristoranti.

Ma di cosa si tratta, visto che ancora è presto per il virus dell'influenza? Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università di Milano spiega: "Si tratta di agenti patogeni che colpiscono le vie respiratorie, causando spesso mal di gola e febbre alta, faringiti. Il problema è legato anche alle sovrainfezioni batteriche, favorite dall'aria condizionata e dal passaggio caldo-freddo".

Gli anziani non devono sottovalutare questi sintomi

Le persone della terza età non devono trascurare questi segnali. Per Pregliasco: "Non è da sottovalutare una febbricola, accompagnata da dolori simili a quelli del reflusso gastroesofageo e da difficoltà respiratorie. In questi casi, è ancora più importante consultare il medico, per escludere una polmonite".

Se, comunque, il fai da te è sempre sconsigliato, è opportuno chiedere consiglio al proprio medico curante per portare con sé, durante gli spostamenti estivi, un antipiretico da utilizzare nelle emergenze.