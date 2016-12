L'abbronzatura? Un'infiammazione

foto Getty Correlati "No ai bagni di sole per neonati" 17:11 - “A-abbronzatissima sotto i raggi del sole” cantava Edoardo Vianello e la sua voce risuonava dai juke-box nelle estati degli anni Sessanta. Il colorito scuro, considerato sinonimo di bellezza e benessere e, adesso, ricercato con ansia anche nei mesi invernali, sarebbe, però, una conseguenza di un danno all'Rna (acido ribonucleico) delle cellule. A rivelarlo, uno studio della California University pubblicato sulla rivista Nature Medicine. - “A-abbronzatissima sotto i raggi del sole” cantava Edoardo Vianello e la sua voce risuonava dai juke-box nelle estati degli anni Sessanta. Il colorito scuro, considerato sinonimo di bellezza e benessere e, adesso, ricercato con ansia anche nei mesi invernali, sarebbe, però, una conseguenza di un danno all'Rna (acido ribonucleico) delle cellule. A rivelarlo, uno studio della California University pubblicato sulla rivista Nature Medicine.

Per la prima volta, gli scienziati hanno descritto il meccanismo infiammatorio della tintarella: la pelle che si colora di rosso, scrivono i ricercatori, è la manifestazione esteriore di una risposta immunitaria protettiva dai raggi ultravioletti del Sole ed è una conseguenza dei danni subiti dall'Rna delle cellule della pelle.

Lo studio Gli esperimenti, condotti su topi e cellule di pelle umana coltivate in vitro, hanno permesso di scoprire che le radiazioni Uv fratturano e 'aggrovigliano' l'Rna presente nelle cellule, in particolare il micro-Rna non codificante non direttamente coinvolto nella produzione di proteine.

Questo Rna alterato, avvia nelle cellule un processo che si traduce in una risposta infiammatoria che mira a eliminare le cellule danneggiate dal sole. Noi vediamo e sentiamo il processo come tintarella e scottature.

Richard Gallo che ha guidato la ricerca sottolinea: "Normalmente, la risposta infiammatoria è importante per avviare il processo di guarigione dopo la morte delle cellule. Nel caso dell'esposizione ai raggi Uv, questo processo è imperfetto e vi sono più possibilità che le cellule sane possano diventare cancerose".