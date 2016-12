Non perdi peso? Ecco perché

foto Getty Correlati Usa: approvata nuova pillola dimagrante

Bere acqua aiuta a perdere peso 10:00 - Centellini ogni boccone, la cyclette sta diventando un'appendice del tuo corpo, eppure...L'ago della bilancia resta sempre lì.

Se la motivazione più probabile è che non ti stai impegnando abbastanza, potrebbero esserci alcune abitudini che limitano l'efficacia dei tuoi sforzi. La British Nutrition Foundation ha identificato più di cento fattori che possono influenzare il nostro peso.

Eccone alcuni, tra i più insospettabili. Potrebbero essere proprio quelli che stanno sabotando la tua dieta. - Centellini ogni boccone, la cyclette sta diventando un'appendice del tuo corpo, eppure...Se la motivazione più probabile è che non ti stai impegnando abbastanza, potrebbero esserci alcune abitudini che limitano l'efficacia dei tuoi sforzi. Laha identificato più di cento fattori che possono influenzare il nostro peso.Eccone alcuni, tra i più insospettabili. Potrebbero essere proprio quelli che stanno sabotando la tua dieta.

1. Mangiare carboidrati raffinati Può condurre a un aumento di peso nella zona del ventre, come hanno scoperto i ricercatori della Tufts University di Boston. Due gruppi di persone hanno introdotto pressoché lo stesso numero di calorie ogni giorno, ma coloro che hanno mangiato perlopiù carboidrati raffinati hanno visto aumentare il diametro della propria vita di più rispetto a coloro che hanno mangiato ortaggi e pane integrale.

2. Non leggere le etichette degli alimenti Uno studio apparso sul “Journal of Consumer Affairs” ha mostrato che le persone che leggono abitualmente le tabelle nutrizionali degli alimenti e fanno attività fisica, perdono più peso rispetto a coloro che vanno semplicemente in palestra senza dare un’occhiata a ciò che mangiano.

3. Evitare lo yogurt Uno studio dell’”International Journal of Obesity” ha rilevato che gli adulti obesi che mangiano tre porzioni di yogurt senza grassi al giorno, nell’ambito di una dieta dimagrante, perdono il 22 per cento di peso e il 61 per cento di grasso corporeo in più rispetto a coloro che riducono semplicemente l'apporto calorico. Chi assume yogurt perde l’81 per cento di grasso in più nell’area dello stomaco. Si pensa che il calcio e le proteine contenuti nei latticini possano contribuire a bruciare grasso.

4. Amici sovrappeso Secondo uno studio dell’Università di Harvard, se i tuoi amici ingrassano aumentano le possibilità che lo faccia anche tu. Per Alison Hill che ha condotto lo studio: “Abbiamo scoperto che chi ha almeno quattro amici obesi raddoppia le possibilità di diventarlo a sua volta, rispetto a chi non ha amici obesi". Una possibile spiegazione arriva da un recente studio olandese secondo il quale tendiamo a imitarci reciprocamente quando mangiamo fuori casa, assumendo bocconi allo stesso ritmo di chi ci fa compagnia.

5. Leggere libri e riviste di ricette La docente Kathleen Page, psicologa della University of Southern California, ha scoperto che guardare immagini di cibi ad alto contenuto di grassi stimola il centro del controllo dell’appetito situato nel cervello portando a un desiderio elevato di alimenti dolci e saporiti.

6. Mangiare in un piatto del colore sbagliato Uno studio del “Journal of Consumer Research” ha scoperto che quando il cibo viene servito in un piatto dello stesso colore, tendiamo a mangiarne di più. Con una portata della stessa quantità presentata in un piatto con un colore contrastante, la porzione appare più grande e soddisfacente dal punto di vista psicologico.

7. Non dormire abbastanza La rivista “Sleep” ha pubblicato una ricerca che suggerisce che dormire troppo poco incoraggi i geni responsabili dell’aumento di peso. Chi dorme di più, all’incirca nove ore, sopprime l’azione di questi “geni dell’obesità”.

8. Dire “Non posso” quando viene offerto del cibo Una ricerca suggerisce che sia meglio dire semplicemente “No”. La dottoressa Vanessa Patrick dell’Università di Buffalo, che ha condotto lo studio, ha commentato: "Dire 'Non posso' a una tentazione segnala in maniera intrinseca la privazione. Usare la strategia del 'No' mostra determinazione”

9. Hai divorziato di recente o ti sei appena sposato Divorzio e matrimonio causano l’aumento di peso secondo uno studio condotto su più di diecimila persone. Il professor Dmitri Tumin della Ohio University, ha osservato che la probabilità cresce dopo i trent’anni.