Nuove tecnologie in aiuto ai non vedenti

foto Afp 16:36 - Fornire le funzioni della vista ai non vedenti è l'obiettivo del programma "Mit Fifth sense" (Mit quinto senso) presentato dall'Andrea Bocelli foundation, ideata dal noto tenore italiano affetto da cecità.

Il progetto multidisciplinare ha coinvolto diversi scienziati del Massachusetts Institute of Technology di Boston, guidati da Seth Teller del laboratorio di scienza computerizzata di intelligenza artificiale (Csail). Bocelli ha speigato che si tratta di un progetto ideato per consentire "alle persone più sfortunate o più deboli di avere una vita piena di opportunità e bellezza".

Tra i progetti presentati per migliorare la qualità della vita delle persone cieche, è stato proposto un dispositivo portatile che associa un sensore di movimento a una particolare telecamera che riesce a misurare la profondità. Questo accessorio ad alta tecnologia può consentire al non vedente di seguire, per esempio, il percorso intorno a un edificio con un tracciato che può essere pianificato una guida in grado di rispondere ai comandi dell'utente.

La giacca riconosci-persone, invece, è uno speciale indumento che, una volta indossato, grazie a un sistema di riconoscimento facciale, identifica le persone che si avvicinano.

Inoltre, proposto uno smartphone con touchscreen aggiornabile in tempo reale in base all'ambiente circostante e il progetto “Visitor” per consentire a chi è privo della vista di orientarsi in ambienti chiusi.