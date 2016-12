Se il suicidio è colpa del gatto

foto IberPress 19:10 - Ci sarebbe un collegamento tra malattie mentali e toxoplasmosi secondo uno studio condotto da una squadra di medici di diversa provenienza e pubblicato online negli Archives of General Psychiatry.

Come può avvenire un'infezione Il parassita in questione si diffonde nelle feci del gatto, mangiando carne poco cotta, non lavando gli ortaggi o bevendo acqua da una fonte contaminata.

Le donne incinte possono trasmettere il parassita direttamente al feto, è consigliabile, in caso di gravidanza, non cambiare la lettiera al gatto.

Il collegamento con le malattie mentali Circa un terzo della popolazione mondiale è affetta dal parassita, che si nasconde tra le cellule del cervello e dei muscoli, spesso senza produrre sintomi. L'infezione, chiamata Toxoplasmosi, è stata collegata a malattie mentali come la schizofrenia e a cambiamenti del comportamento.

Lo studio Un team internazionale di scienziati provenienti da Stati uniti, Danimarca, Germania e Svezia ha tenuto sotto osservazione 45 mila donne danesi che hanno avuto figli tra il '92 e il '95. I bambini non producono anticorpi prima dei tre mesi di vita, quindi gli anticorpi nel sangue sono dovuti all'infezione presente nella madre.

Gli scienziati hanno spulciato i registri della salute danesi per determinare se, tra le donne a cui è stata diagnosticata l'infezione, qualcuna avesse tentato il suicidio. E' emerso che le donne infette dal Toxoplasma gondii sono una volta e mezzo più predisposte a tentare il suicidio rispetto a coloro che non presentano l'infezione e il rischio sembra aumentare con livelli più alti di anticorpi del Toxoplasma gondii.