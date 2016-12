Una pillola contro le radiazioni nucleari

foto Dal Web 15:30 - Gli estratti di due piante che crescono sulla catena dell'Himalaya potrebbero essere uno scudo contro le radiazioni nucleari. Così, dal fiore delicato del Podophyllum hexandrum (nella foto a fianco) e dall'Olivello spinoso (Hippophae rhamnoides), un istituto di ricerca statale indiano ha ricavato un radioprotettore che potrebbe salvaguardare contro le radiazioni gamma durante attacchi o esplosioni nucleari, e fughe radioattive. - Gli estratti di due piante che crescono sulla catena dell'Himalaya potrebbero esserecontro le radiazioni nucleari. Così, dal fiore delicato del Podophyllum hexandrum (nella foto a fianco) e dall'Olivello spinoso (Hippophae rhamnoides), un istituto di ricerca statale indiano ha ricavato un radioprotettore che potrebbe salvaguardare, e fughe radioattive.

Una ricerca condotta in ambito militare A riportare la notizia è il quotidiano A riportare la notizia è il quotidiano The Sunday Standard di New Delhi con un'intervista a William Selvamurthy, capo del Dipartimento di Scienze della vita e direttore generale dell'Organizzazione militare per la ricerca e lo sviluppo (Drdo).

Un test sui roditori Al momento sono stati realizzati degli esami pre clinici su roditori nell'Istituto di Medicina Nucleare e Scienze affini di New Delhi. I test clinici invece saranno condotti dalla Direzione generale indiana per i farmaci del ministero della Sanità.