Droghe per svelare i misteri del cervello

foto Ansa 09:59 - David Nutt, ex consulente del governo inglese in materia di droghe, ha riferito che le ricerche sulle malattie mentali sarebbero bloccate da lacci e lacciuoli burocratici necessari per utilizzare sostanze riconosciute come illegali dai governi. Nutt è professore di Neuropsicofarmacologia all'Imperial College London, le sue visioni lanciano una sfida ai governi del mondo che, in larga parte, classificano le droghe psichedeliche come nocive e illegali. Da sempre una spina nel fianco delle autorità, nel 2009 è stato licenziato dal segretario alla Salute del Regno Unito per aver affermato pubblicamente che alcol e tabacco erano più dannosi di Lsd, ecstasy e cannabis.

Capire meglio la schizofrenia Il professor Nutt, come riferisce il Guardian in un recente articolo, ha detto che gli scienziati potrebbero trovare delle cure per malattie come la schizofrenia usando tecniche moderne per studiare gli effetti delle droghe psichedeliche. "La neuroscienza dovrebbe provare a capire come funziona il cervello. Le sostanze psichedeliche lo cambiano dall'interno, forse in maniera più profonda di qualsiasi altra droga. Dovremmo fare molte più ricerche in questo campo".

Poche ricerche dopo gli anni Sessanta Centinaia di esperimenti clinici sulle droghe psichedeliche come l'Lsd sono state condotte tra gli anni Cinquanta e Sessanta, e alcuni trattamenti di successo, tra cui uno per la cura della dipendenza da alcol, sono stati frutto di questo lavoro. Da quando l'Lsd è stata bandita il numero di esperimenti scientifici è crollato virtualmente a zero, e non ci sono stati studi effettuati con la risonanza magnetica per vedere quali parti del cervello sono colpite dalla sostanza.

Le scoperte sulla psilocibina David Nutt ha pubblicato di recente una ricerca, condotta insieme ai i colleghi dell'Università di Cardiff, sugli effetti della psilocibina, il principio attivo dei funghi allucinogeni. Il suo team aveva supposto che la droga potesse aumentare l'attività in alcune aree del cervello. Invece, le scannerizzazioni tramite risonanza magnetica, effettuate su trenta volontari in buona salute, hanno mostrato che la psilocibina sembrava causare una diminuzione dell'attività nelle regioni del cervello che collegano le diverse aree. Lo studio è stato pubblicato a giugno sulla rivista "Proceedings of the National Academy of Sciences".

L'importanza di sconvolgere il cervello Per il ricercatore inglese: "E' importante sconvolgere il cervello per capire la natura della coscienza". Nutt crede che la psilocibina potrebbe essere un modello per i primi stadi della schizofrenia in quanto la caduta della connettività nel cervello riscontrata con questa sostanza è classica nella schizofrenia.

Per Nutt, se fosse possibile riprodurre questo effetto in un laboratorio con un volontario normale, si potrebbero cercare nuove cure. Inoltre, secondo lo scienziato sarebbe più efficiente effettuare studi su volontari in buona salute piuttosto che trovare giovani che stiano cominciando a sviluppare la malattia. Allo stesso tempo, sarebbe più accettabile dal punto di vista etico.