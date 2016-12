Nuova pillola dimagrante approvata negli Usa

foto Dal Web Correlati Bulimia nelle over 50

Potrebbe sembrare un miraggio per coloro che si sottopongono a diete strampalate da anni e si sottopongono a estenuanti sedute di esercizi fisici. Si chiama Belviq ed è una pillola dimagrante prodotta dalla Arena Pharmaceuticals Inc. approvata oggi dall'agenzia del farmaco statunitense . Negli Usa un terzo degli adulti sono obesi e questo ritrovato potrebbe rappresentare una soluzione.

Solo nei casi più gravi Il farmaco è stato approvato per l'utilizzo negli adulti con un indice di massa corporea (Bmi) pari a 30 o con un Bmi di 27 con almeno una malattia legata al peso come l'alta pressione sanguigna, il diabete di tipo 2 o il colesterolo alto.

Come funziona La pillola Belviq attiva nel cervello il recettore della serotonina 2C. Quest'attivazione può aiutare a mangiare meno e a sentirsi appagati introducendo una minore quantità di cibo nell'organismo. Secondo gli studi clinici, i pazienti in media hanno perso circa il 5 per cento del loro peso corporeo. Il farmaco deve essere interrotto dopo dodici settimane se il paziente non si registra un calo ponderale di cinque punti percentuali.

Non è una pillola magica Janet Woodcock, direttore del centro di valutazione del farmaco della Food and drug administration ha detto: “L'obesità minaccia il completo benessere dei pazienti ed è uno dei maggiori problemi legati alla salute pubblica. L'approvazione di questo farmaco, usato responsabilmente in ausilio a una dieta e a uno stile i vita salutari, fornisce un'opzione di trattamento per gli americani con problemi legati al peso”.