Acqua prima dei pasti e il peso scende

- Buone notizie per chi cerca di mettersi in linea. Basta bereper vedere aumentare gli effetti della dieta. Questo il risultato di uno studio scientifico condotto dai ricercatori del Virginia Tech.

Lo studio

I ricercatori hanno posto sotto osservazione 48 adulti in sovrappeso che hanno seguito una dieta ipocalorica per circa tre mesi.

A metà dei volontari è stato detto di bere due bicchieri da circa 250 ml prima di colazione, pranzo e cena.

Alla fine dello studio, sono emerse delle differenze nel calo ponderale tra i due gruppi. Coloro che hanno bevuto l'acqua prima dei pasti hanno perso in media sette chili ciascuno mentre coloro che non hanno modificato le proprie abitudini nell'assunzione di acqua hanno perso meno di cinque chili ciascuno. Dunque, i ricercatori hanno concluso che, durante una dieta dimagrante a basso contenuto calorico, l'aggiunta di acqua può favorire la perdita di peso.