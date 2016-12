Dieci regole per un "ritocchino" sicuro

foto Dal Web 16:37 - L'esposizione del corpo durante la stagione estiva riporta a galla le insicurezze sul proprio aspetto esteriore. Per chi decide di risolvere i propri complessi con un intervento estetico, l'Aicpe (Associazione italiana di chirurgia plastica estetica) ha stilato una guida in dieci punti. Un elenco di consigli per chi sogna le labbra di Angelina Jolie e non vuole ritrovarsi con un canotto al posto della bocca.

Secondo il vicepresidente della Aicpe Mario Pelle Ceravolo "Sono molti i medici che offrono prestazioni di chirurgia estetica senza averne i requisiti o propongono trattamenti chirurgici in strutture non adeguate o autorizzate". - L'esposizione del corpo durante la stagione estiva riporta a galla le insicurezze sul proprio aspetto esteriore. Per chi decide di risolvere i propri complessi con un intervento estetico,(Associazione italiana di chirurgia plastica estetica) ha stilato una guida in dieci punti.Secondo il vicepresidente della Aicpe Mario Pelle Ceravolo "Sono molti i medici che offrono prestazioni di chirurgia estetica senza averne i requisiti o propongono trattamenti chirurgici in strutture non adeguate o autorizzate".

1. SCELTA DEL MEDICO Bisogna rivolgersi sempre a medici specializzati in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica. Inoltre, ci si può basare sull'eventuale attività ospedaliera o universitaria e sull'accreditamento presso le due società scientifiche italiane, la Sicpre (Società italiana di chirurgia platica ricostruttiva ed estetica) e l'Aicpe (Associazione italiana chirurgia plastica estetica). La lista dei soci è pubblica e si può trovare sui siti www.aicpe.org. Bisogna rivolgersi sempre a medici specializzati in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica. Inoltre, ci si può basare sull'eventuale attività ospedaliera o universitaria e sull'accreditamento presso le due società scientifiche italiane, la Sicpre (Società italiana di chirurgia platica ricostruttiva ed estetica) e l'Aicpe (Associazione italiana chirurgia plastica estetica). La lista dei soci è pubblica e si può trovare sui siti www.sicpre.it

2. SCELTA DELLA STRUTTURA Fondamentale che gli interventi siano eseguiti in strutture sanitarie ufficialmente autorizzate. In alcune regioni è presente un elenco pubblico e consultabile.

3. MATERIALI UTILIZZATI Ogni medico deve illustrare ai pazienti ogni prodotto che utilizzerà e consegnare un'etichetta identificativa del prodotto.

4. CONSENSO INFORMATO E' consigliabile leggere il modulo presentato ai pazienti per qualunque tipo di terapia e chiarire i propri dubbi con il medico.

5. COSTI L'Aicpe invita a verificare sempre il preventivo dei costi, chiarendo le perplessità su eventuali spese aggiuntive.

6. PREZZI Costi bassi e sconti possono celare alti rischi in quanto possono implicare una riduzione di sicurezza e qualità.

7. EQUIPE Informatevi sull'équipe chirurgica, soprattutto sull'anestesista che svolge un ruolo cruciale per la sicurezza dell'intervento

8. OFFERTE Non fatevi incantare da chi offre la prima visita gratuita. Il primo incontro con il paziente deve essere completo e approfondito. Il medico deve ascoltare il paziente ed esaminare a fondo la sua situazione clinica. Devono essere fornite informazioni complete come alternative terapeutiche, tempi di convalescenza, risultati e possibili complicanze. Chi pubblicizza la visita gratuita potrebbe, anche se non è sempre così, non essere del tutto obiettivo nel valutare realisticamente l'opportunità d'intervento.

9. PRIMA E DOPO Molti pazienti chiedono al chirurgo di vedere immagini pre e post intervento. Se, da un lato, questa procedura può essere utile per il paziente, dall'altro è meglio non basare la scelta esclusivamente sulle foto proposte dal chirurgo. Di solito queste immagini raffigurano i migliori risultati ottenuti, non quelli medi. Se non usate con realismo e serietà possono creare nel paziente aspettative irrealistiche.