Il nostro cervello "prevede" le azioni altrui

foto Dal Web 15:12 - In particolare, quando cerchiamo di “leggere nel pensiero” delle altre persone si attiverebbero due segnali cerebrali nella corteccia prefrontale. Questo il risultato di - In particolare, quando cerchiamo didelle altre persone si attiverebberonella corteccia prefrontale. Questo il risultato di uno studio del Riken Brain Science Institute del Giappone , pubblicato sulla rivista Neuron. I segnali, situati in circuiti differenti, darebbero la possibilità all'uomo di predire anche i comportamenti di persone con valori differenti dai propri.

La comprensione delle reazioni altrui è una sfida fondamentale per l'individuo. Immedesimarsi nei processi dei propri simili è necessario per la sopravvivenza sociale e l'adattamento e condiziona il proprio comportamento.

L’esperimento Per studiare questo fenomeno 39 partecipanti hanno osservato un'altra persona giocare sul computer e predetto quali scelte questa persona avrebbe compiuto basandosi sulle sue azioni precedenti. Nel frattempo, i ricercatori hanno scannerizzato il cervello dei partecipanti utilizzando la risonanza magnetica funzionale. Gli scienziati hanno poi utilizzato questi dati per costruire un modello informatico degli schemi dell'attività cerebrale che apparivano mentre i partecipanti stavano provando a decifrare le decisioni di qualcun altro.