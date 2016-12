Ombrellone gratis a Camaiore se doni il sangue

foto Dal Web 18:07 - Un modo originale per invitare alla donazione. Nel comune della Versilia fino a venerdì 29 giugno sarà possibile trascorrere una giornata al mare a titolo gratuito donando il proprio fluido ematico. L’iniziativa è stata organizzata in occasione dell’evento di sabato 30 giugno “Un giorno al mare donando il sangue” e coinvolge i balneari di Lido di Camaiore, la Fratres, l’Avis, l’associazione “In gioco per la solidarietà” e Tepee Onlus. - Un modo originale per invitare alla donazione. Nel comune della Versiliasarà possibile trascorrereo donando il proprio fluido ematico. L’iniziativa è stata organizzata in occasione dell’evento di sabato 30 giugno “Un giorno al mare donando il sangue” e coinvolge i balneari di Lido di Camaiore, la Fratres, l’Avis, l’associazione “In gioco per la solidarietà” e Tepee Onlus.

Un gesto di consapevolezza La donazione è l’unico sistema per continuare a offrire il necessario apporto di sangue al sistema sanitario. Con un gesto si può salvare una vita. Se nessuno lo facesse non potrebbero sopravvivere né i bambini malati di leucemia né le persone in gravi condizioni dopo un incidente. Inoltre, quest’offerta può essere utile ai pazienti che si sottopongono a un intervento chirurgico. I vantaggi ci sono anche per il donatore perché il proprio stato di salute viene monitorato costantemente attraverso visite sanitarie ed esami di laboratorio.

Il calo estivo Soprattutto nel periodo estivo si avverte una diminuzione di donazioni, mentre il bisogno di sangue aumenta, anche per il maggior flusso di turisti e per il fabbisogno di servizi come, per esempio, l'alta chirurgia e i trapianti