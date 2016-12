Attività fisica: un'arma contro la psoriasi

foto Dal Web 15:08 - Un motivo in più per dedicarsi a intense sessioni di esercizi fisici. Si riduce il rischio di sviluppare psoriasi del 25-30 per cento nelle donne più attive rispetto a quelle sedentarie. Questo il risultato di una nuova ricerca pubblicata online in Archives of Dermatology condotta da scienziati dell’Harvard Medical School e del Brigham and Women’s hospital. - Un motivo in più per dedicarsi a intense sessioni di esercizi fisici.nelle donne più attive rispetto a quelle sedentarie. Questo il risultato di una nuova ricerca pubblicata online in Archives of Dermatology condotta da scienziati dell’Harvard Medical School e del Brigham and Women’s hospital.

Cos’è la psoriasi È una malattia che affligge 125 milioni di persone nel mondo. Non è contagiosa ed è caratterizzata da irritazione e rossore della pelle e in molti casi sviluppa delle squame bianco argentee. Circa un caso su cinque coinvolge l’artrite psoriasica, una malattia che può causare danneggiamenti significativi alle articolazioni.

Una ricerca ventennale Il team di ricercatori ha utilizzato i dati dello studio a lungo termine Nurses’Health Study II. Sono state seguite più di 86 mila donne che nel 1991, l’anno di inizio dello studio, avevano tra i 27 e i 44 anni. I ricercatori le hanno suddivise in cinque gruppi in base al livello dell’attività fisica praticata. E, dopo aver valutato diversi fattori, hanno trovato una significativa diminuzione del rischio di psoriasi solo nel gruppo più attivo.

Non basta una corsetta Gli autori hanno individuato una soglia al di sotto della quale i benefici dell’attività fisica non si palesano. Per esempio, hanno cercato di trovare eventuali benefici in chi cammina regolarmente, ma non ne hanno trovati. Il livello di esercizio necessario è l’equivalente di 105 minuti di corsa o 180 minuti di nuoto o tennis in una settimana. Anche il livello dell’intensità è importante.

I risultati dello studio sono coerenti con altri che hanno mostrato che l’esercizio ha un effetto positivo nelle malattie caratterizzate da infiammazioni sistemiche come il diabete di tipo 2, il cancro al colon, la coronaropatia e il cancro al seno. Abrar Qureshi, professore di dermatologia alla Harvard Medical School ha affermato: “Poiché la psoriasi non viene più considerata una semplice malattia della pelle ma una condizione infiammatoria sistemica, l’attività fisica ha un risultato positivo solo se riesce a modificare i biomarker dell’infiammazione”.