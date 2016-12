La bulimia colpisce anche donne sopra i 50 anni

foto Ap/Lapresse 15:05 - I disturbi dell’alimentazione colpiscono anche le donne over 50. Se prima, anoressia e bulimia erano considerate un disturbo legato all’età preadolescenziale e adolescenziale, adesso si scopre che il modello di magrezza estrema influenza anche le donne più mature. La ricerca, condotta dall’Università del North Carolina a Chapel Hill è stata pubblicata sul “Journal of eating disorder”. - I disturbi dell’alimentazione colpiscono anche le donne over 50. Se prima, anoressia e bulimia erano considerate un disturbo legato all’età preadolescenziale e adolescenziale, adesso si scopre che ilinfluenza anche le donne più mature. La ricerca, condotta dall’Università del North Carolina a Chapel Hill è stata pubblicata sul “Journal of eating disorder”.

I dati diffusi dallo studio sono allarmanti: 6 donne su 10 con più di 50 anni accusano disturbi dell’alimentazione o un malsano rapporto con il cibo. Nei peggiori casi le donne soffrono di bulimia. Questa ricerca è la prima a studiare l’incidenza di questo tipo malattie nella popolazione femminile più anziana. Sono state esaminate circa 1.900 donne con un’età media di 59 anni e si è appurato che il 70 per cento tra loro stava cercando di dimagrire. Il sessanta per cento ha dichiarato di avere un pessimo rapporto con il proprio peso e l’immagine di sé allo specchio con conseguenti difficoltà nel rapporto con il cibo.

La bulimia vera e propria, però, con abbuffate cui seguono episodi di vomito per liberarsi della calorie ingerite, riguarda il 13 per cento delle donne intervistate. Nonostante i disperati tentativi per perdere peso, il 56 per cento delle donne intervistate era sovrappeso o obeso.