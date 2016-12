I pericoli della tintarella spray

- Non c'è pace per gli amanti dellaè nociva,i sono sotto accusa e adesso gli esperti puntano il dito anche contro il colorito spray prodotto da certi. I rischi maggiori vengono da alcuni trattamenti professionali molto diffusi negli Stati Uniti anche tra i Vip, basati sul'applicazione di prodotti cosmetici attraverso una sorta di "pompa" spara-particelle,resenti nello "possono essere inalati accidentalmente nel corso dell'applicazione e rappresentare un rischio per la salute.

A sollevare il dubbio è un team di ricercatori di vari atenei statunitensi, che ha riesaminato 10 studi scientifici sulla sostanza usata negli spray tan per 'ABC News'. La sostanza potenzialmente pericolosa è il diidrossiacetone (conosciuto come Dha), una sostanza chimica componente nei prodotti per l'abbronzatura senza raggi. Questa sostanza, se viene inalata per errore, può causare vari problemi, tra cui l'aggravamento dell'asma per i soggetti che ne soffrono. Alcuni test di laboratorio condotti sulle cellule hanno indicato inoltre che il composto chimico potrebbe causare anche delle modifiche nel Dna.

"La sostanza sembra avere un potenziale nel creare mutazioni del Dna nelle cellule viventi, cosa che rappresenta un serio problema e che deve essere ulteriormente investigato", spiega Lynn Goldman della George Washington University (Usa), uno degli autori della ricerca. Insomma, il problema non viene dalle reazioni che può creare l'abbronzatura sulla pelle, ma dagli effetti che possono verificarsi più in profondità nelle cellule. Secondo Rey Panettieri, pneumologo dell'University of Pennsylvania, è improbabile che ci siano rischi per gli utilizzatori casuali, ma la sicurezza di questi prodotti "non è stata testata. I composti possono essere inalati e creare problemi respiratori, anche gravi".

La Food and Drug Administration ha approvato nel 1977 il Dha per uso "esterno", ma non ha riesaminato la sostanza alla luce del nuovo spray tan, I consumatori e chi lavora a contatto con la sostanza, non sono dunque tutelati. L'allarme non è ingiustificato. Spiega Leonardo Celleno, cosmetologo dell'Università Cattolica di Roma: "Il diidrossiacetone è una sostanza sicura se applicata sulla pelle, ma questo non significa che, se usata in spray con propellenti, la sua innocuità sia mantenuta". E aggiunge che questa sostanza viene utilizzata perché si lega alle cheratine dell'epidermide, le proteine di cui sono ricche le nostre cellule della superficie cutanee. "Stabilisce, infatti, un legame con esse e produce una colorazione che ricorda quella dell'abbronzatura naturale, ma non stimola in alcun modo tale processo". I problemi possono verificarsi quando sostanza non entra in contatto con cellule come quelle dell'epidermide, ma con quelle delle mucose dell'apparato respiratorio, molto meno resistenti.