Il letto? E' meglio condividerlo

Lo rivelano i ricercatori americani dell'University of Pittsburgh (Usa) i quali svelano che addormentarsi accanto ad una altra persona riduce, oltre al rischio di malanni al cuore, anche il pericolo di depressione e di patologie autoimmuni. Lo studio, come riporta la stampa britannica, conferma dunque una delle ragioni per cui le persone che vivono in coppia tendono ad avere una salute migliore e vivono più a lungo rispetto ai single.

Wendy Troxel, psichiatra e coordinatrice della ricerca, spiega che il sonno è un elemento fondamentale per mantenere il benessere fisico, perché proprio una grave alterazione del riposo notturno è associata al rischio di malattie cardiache e dei disturbi psichiatrici. "La condivisione del letto – aggiunge la studiosa - è responsabile anche dell'aumento dei livelli di ossitocina, l'ormone dell'amore, in grado di rafforzare il legame tra le persone facendole sentire a proprio agio, rassicurate e protette dal partner. Un insieme di fattori che contribuiscono ad un sonno più riposante".

Sempre secondo quanto emerge dallo studio, le donne sono quelle che traggono i maggiori vantaggi dalla condivisione del letto rispetto agli uomini. "Questi benefici – aggiungono gli esperti - tendono ad essere più psicologici che fisiologici, tuttavia le donne riferiscono di avere maggior piacere nel dormire quando sanno di avere al proprio fianco un altra persona".