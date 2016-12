Anatomia della fame nervosa

foto Getty Correlati Forma fisica: stop all'effetto yoyo 08:30 - C'è chi passa da una dieta all'altra, e regolarmente recupera i chili persi con tanta fatica; altri invece sono ossessionati dall'idea che certi alimenti siano "nefasti" per la linea o per la salute e per questo li bandiscono ossessivamente dal menù come se fossero veleno puro; ma ci sono anche le vittime della fame notturna, che a tarda sera svuotano il frigorifero e poi cadono in depressione per la rabbia con se stessi e per la vergogna di non aver saputo resistere alle tentazioni. Sono moltissime le compulsioni e gli atteggiamenti viziati legati al cibo, spesso causati da stress e ansia, ma combatterli è possibile. - C'è chi passa da una dieta all'altra, e regolarmente recupera i chili persi con tanta fatica; altri invece sono ossessionati dall'idea che certi alimenti siano "nefasti" per la linea o per la salute e per questo li bandiscono ossessivamente dal menù come se fossero veleno puro; ma ci sono anche le vittime della fame notturna, che a tarda sera svuotano il frigorifero e poi cadono in depressione per la rabbia con se stessi e per la vergogna di non aver saputo resistere alle tentazioni. Sono moltissime le compulsioni e gli atteggiamenti viziati legati al cibo, spesso causati da stress e ansia, ma combatterli è possibile.

Il dieting, ovvero il fatto di sottoporsi continuamente a regimi ipocalorici o comunque controllati, l'ortoressia, cioè la mania ossessiva di mangiare solo cibi sani e naturali, e la Night Eating Syndrome (Sindrome dell'alimentazione notturna), "sono solo alcuni dei disagi alimentari provocati dallo stress. Tutti fenomeni in aumento in Italia negli ultimi anni, che finiscono per avere pesanti riflessi sulla salute", commenta Paola Vinciguerra, psicoterapeuta e presidente dell'Associazione europea per il disturbo da attacchi di panico, che insieme al nutrizionista Giorgio Calabrese ha pubblicato un libro dedicato al binomio stress e cibo. Il libro si intitola "Stress&Dieta. Consigli e rimedi per vivere al meglio" (Kowalski), esplora il legame cibo-mente, propone una serie di test per capire che rapporto abbiamo con gli alimenti e offre alcune indicazioni sui prodotti alimentari utili per difendersi dagli effetti negativi della tensione e dell'ansia sulla salute. "Il legame tra psiche e cibo è antichissimo, fin dall'allattamento associamo un ricordo emotivo di piacere al pasto. Quando sei angosciato, avvilito, abbattuto, ricorri al cibo come a una consolazione e, in caso di stress, tendi a cercare una golosa ricompensa che ti permetta di superare il disagio. Ma in questo modo - avverte Vinciguerra - si rischia una dipendenza, un rapporto malato con gli alimenti". Insomma, secondo Vinciguerra è sempre più frequente ricorrere al cibo come un interruttore anti-ansia, da un lato concedendosi alcuni piatti quando non sarebbe il caso, dall'altro eliminandoli dalla tavola in modo ossessivo. Spiega l'esperta: "Due approcci opposti ma ugualmente rischiosi, che si accompagnano a un altro fenomeno molto diffuso: la vigoressia. In questo caso l'attività fisica è vista come un must e l'ossessione per il corpo cela un disagio psicologico ugualmente importante".