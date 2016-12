Tintarella: no a lampade e abbuffate solari

Gli esperti lanciano l'allarme: negli ultimi dieci anni è stato registrato un vero e proprio boom nei casi di melanoma. Si tratta di una malattia subdola, che resta latente per anni e poi è capace di esplodere e portare alla morte in pochi mesi. Non è un tumore raro: i nuovo casi sono 7.000 all'anno, con 1.500 morti solo in Italia. La colpa della malattia è molto spesso legata ad abitudini sbagliate, come le abbuffate di sole, sia in spiaggia che nei centri di abbronzatura, e dall'uso errato dei filtri protettivi.

L'allarme viene da Paolo Ascierto, vicedirettore dell'Unità Oncologica e medicina innovativa dell'istituto tumori di Napoli "Pascale", dal congresso mondiale di oncologia Asco a Chicago. "Negli ultimi dieci anni - spiega l'esperto - abbiamo visto un incremento del 30 per cento di casi di melanoma". L'esperto punta il dito soprattutto contro l'uso delle lampade abbronzanti: "Il loro utilizzo aumenta del 75 per cento il rischio di avere un melanoma". L'ideale, secondo l'oncologo, sarebbe "ridurre il più possibile l'utilizzo dei lettini e avviare una efficace campagna informativa sui rischi, che comprenda anche messaggi di 'warning' come per le sigarette, qualcosa come 'nuoce gravemente alla salute'". Contro la malattia la prima arma è la diagnosi precoce: "Se individuato in tempo il melanoma si può contrastare con facilità, perché rimane allo stato superficiale". Poi, però, le cose cambiano: se il tumore avanza l'unica terapia è farmacologica. Anche in questo campo, per fortuna, c'è una buona notizia: un nuovo farmaco dimostra la sua efficacia nel limitarne la proliferazione, portando per la prima volta la sopravvivenza a superare i 13 mesi, la più alta mai raggiunta in un trial clinico per un melanoma metastatico. Il farmaco, a base di vemurafenib, è però causa di un paradosso: è prodotto in Italia, ma nel nostro Paese non si trova perché ancora non ne è stato autorizzato l'uso. Tutto questo, denuncia Ascierto "malgrado sia stato autorizzato dall'Ema europea a febbraio e sia regolarmente disponibile per i malati di Germania, Regno Unito, Svizzera, e Usa.".