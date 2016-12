I batteri, colleghi invisibili

- Tra le scrivanie dei nostri uffici si annidano colleghi invisibili e poco desiderabili: i batteri. E questi antipatici compagni tendono ad affollarsi soprattutto nelle stanze in cui lavorano gli uomini, mostrando una spiccata predilezione per sedie e telefoni.

A mappare i microbi da scrivania è uno studio pubblicato sulla rivista scientifica "Plos One", condotto da Scott Kelley e colleghi dell'università della California di San Diego. Passando al setaccio gli uffici di tre metropoli statunitensi, New York, San Francisco e Tucson, gli scienziati hanno identificato più di 500 tipi di batteri. Si tratta di germi che normalmente abitano nel nostro organismo e che da lì si "installano" sul posto di lavoro, contaminando in particolare sedie, telefoni e, soprattutto, gli uffici dei maschi.

I ritmi frenetici che i nuovi modelli sociali impongono alla vita lavorativa fanno sì che si trascorra sempre più tempo al chiuso. Eppure, osserva Kelley. "sappiamo ancora poco dei batteri e dei virus che colonizzano gli spazi in cui viviamo, lavoriamo o giochiamo. Questo studio fornisce informazioni di base dettagliate sulle comunità microbiche che si insediano negli uffici e sulla loro provenienza".

La maggior parte dei 500 generi batterici individuati dal team statunitense proviene dalla pelle umana, oppure dal naso, dalla bocca o dalla cavità intestinale. E contrariamente a quanto si potrebbe pensare, gli oggetti più infestati da questo battaglione di microrganismi non sono la scrivania, la tastiera del computer o il mouse, bensì sedie e telefoni. I ricercatori hanno inoltre scoperto che i microbi da ufficio sono 'trasversali', cioè sono identici in tutte le tre città nelle quali è stato effettuato lo studio. Infine, anche se i germi che infestano gli uffici delle donne non presentano differenze significative rispetto a quelli che invadono gli spazi in cui lavorano gli uomini, negli spazi maschili i batteri sono decisamente più numerosi. Sul perché, almeno per ora, la scienza non si esprime.