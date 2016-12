Le strategie salva memoria

Mangiare pesce azzurro, meglio se di piccola taglia, dormire a orari regolari rinunciando alla siesta, avere una vita sociale attiva e dedicarsi a giochi e rompicapo per mantenere attivo il cervello. Sono i piccoli gesti quotidiani che aiutano a mantenere attiva ed elastica la mente, proposti dagli esperti dell'Istituto neurologico Besta di Milano. Un mini-vademecum a cui ispirarsi per una vita libera dall'Alzheimer, con sei semplici regole da osservare per prevenire le difficoltà di memoria.

Al primo posto, spiegano gli esperti, serve una alimentazione sana, che eviti il consumo eccessivo di zuccheri, grassi e carne. Se abbiamo cara la lucidità della nostra memoria, dunque, meglio dire addio, o almeno limitare il più possibile, a salumi, patatine, bevande zuccherate, merendine, dolci commerciali, margarine. Disco verde, e consumi da aumentare, per quanto riguarda verdure, legumi (in maniera graduale) e pane integrale. Assolta con formula piena la pasta di grano duro, simbolo dell'Italia e come dessert propongono frutta fresca e secca. Sul pesce, spiegano, meglio preferire le piccole taglie, perché "i pesci grandi sono più inquinati". Per condire, sì naturalmente a olio d'oliva, naturalmente.

Il secondo punto fermo nel vademecum amico della memoria è l'attività fisica regolare, con un minimo di 30 minuti al giorno per cinque volte a settimana. Si può camminare a passo svelto, nuotare in piscina, andare in bicicletta o fare ginnastica, anche a casa, da soli o in compagnia. Tutto va bene, pur di muoversi.

Terzo passo: curare l'attività mentale, ad esempio imparando sempre qualcosa di nuovo. Il consiglio è di "studiare una lingua, usare internet, dedicarsi all'enigmistica, o a giochi come carte, dama e scacchi. Ma anche andare al teatro e al cinema e scegliere attività che tengano impegnata la mente, secondo un programma regolare con obiettivi da raggiungere".

La quarta voce è dedicata all'igiene del sonno: orari precisi per andare a dormire e svegliarsi, mentre è meglio rinunciare ai sonnellini durante la

giornata. Prima di andare a letto ci si deve dedicare ad attività rilassanti, come fare un bagno caldo o bere una tisana, magari con un sottofondo musicale e luci basse.

Quinto comandamento: la vita sociale. Più è attiva meglio è, a costo di esagerare. Meglio un fitto calendario di impegni dal volontariato ai corsi più vari. "Uscite di casa il più possibile - suggeriscono gli esperti - stare soli ha effetti negativi sulla salute e su quella del cervello in particolare".

Ultimo consiglio, ma non meno importante: ridurre lo stress, con esercizi per la respirazione, una pausa di meditazione e così via.