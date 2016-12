Appello ai medici: scrivere in stampatello eviterebbe l'84% degli errori sanitari

Scrivere prescrizioni di terapie e ricette in stampatello per evitare l'84% degli errori sanitari che si registrano ogni anno in Italia: circa 320mila su un totale di otto milioni di ricoveri. E' l'appello lanciato ai medici dalla Regione Lazio nell'ambito delle nuove Linee Guida per la gestione del rischio clinico discusse in occasione del convegno "Paziente sicuro in ospedale" che si è tenuto a Roma. Secondo i dati, un paziente su due teme per la propria salute quando viene ricoverato.