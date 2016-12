Ansia da cellulare, sindrome della vibrazione "fantasma" per 9 persone su 10

Avvertire la vibrazione del cellulare in tasca, controllare e scoprire che in realtà non c'è nessuna notifica. E' la cosiddetta "sindrome della vibrazione fantasma", che colpisce nove persone su dieci negli Usa. A rilevarlo è uno studio del Georgia Institute of Technology , pubblicato sulla rivista Computers in Human Behaviour . Secondo i ricercatori, il fenomeno può dipendere da due fattori: l'influenza della tecnologia sui meccanismi del cervello oppure l'effetto di una forma di ansia.

Secondo gli scienziati alla base del fenomeno c'è la convinzione che il telefono in tasca venga considerato, come gli occhiali, un prolungamento del corpo "che ci si dimentica di indossare".



Frequenti spasmi muscolari - "Si percepiscono e scambiano come vibrazioni del cellulare quelli che in realtà sono i piccoli e frequenti spasmi muscolari", ha spiegato Robert Rosenberger, autore dello studio. "E' sorprendente quante persone ne soffrano", ha commentato. Un recente studio condotto su studenti universitari ha evidenziato che il 90% dei giovani dice di provare le vibrazioni fantasma. "Tutti questi diversi tipi di tecnologie - ha aggiunto Rosenberger - finiscono per rendere nervosi e irritabili per il dover rispondere a messaggi e mail".