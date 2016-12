Altro che cioccolato, la causa dell'acne potrebbe essere un eccesso di vitamina B12

La vitamina B12 è presente principalmente in alimenti di origine animale come carne, pesce, uova e latticini. Al di là delle tante e comprovate proprietà benefiche - tra le quali quella di mantenere "giovane" e in salute il sistema nervoso - la cosiddetta cobalamina è anche in grado di "nutrire" l'agente patogeno responsabile dell'acne, il Propionibacterium acnes.



La vitamina che "sfama" i batteri - Lo studio è stato condotto su un campione di dieci volontari ai quali sono state somministrate dosi "extra" di vitamina B12. I risultati hanno mostrato che questo eccesso è in grado di stimolare il batterio a produrre profirina, una molecola infiammatoria. La reazione cutanea che di conseguenza si scatena, però, è riscontrabile soltanto in una parte dei soggetti.



Il rimedio: correggere la dieta - Sulla base di questa scoperta, i ricercatori affermano che un semplice adeguamento della dieta dei giovani fra i 14 e i 18 anni possa tradursi nella prevenzione o comunque nel ridimensionamento del fenomeno dei brufoli, un disturbo che colpisce almeno il 30% dei ragazzi in tutto il mondo. Il prossimo obiettivo degli scienziati è quello di stabilire con certezza la relazione tra consumo di vitamina B12 ed espressione dell'acne sull'epidermide.